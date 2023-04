Milan | Pioli | “Vinto senza rischiare quasi nulla Oggi e a Roma determinanti per il nostro campionato”

(Di domenica 23 aprile 2023) L’allenatore delStefanoanalizza la gara vinta 2-0 a San Siro contro il Lecce. Un match deciso dalla doppietta di Rafael Leao. Proprio sulla prestazione del portoghese, il tecnico rossonero ha detto: «Credo che Rafa debba chiudere di più sul secondo palo, anche su azione: sono pochi i terzini destri che possono reggerlo anche sui centimetri, ha un potenziale fisico incredibile. Deve essere più dentro l’area e attaccare di più il secondo palo».ha poi analizzato la gara: «La pazienza c’è stata ma non c’è stata la lucidità della gestione nell’ultimo quarto di campo, abbiamo sbagliato troppe scelte: bastava aprire il gioco più velocemente. Poi la partita l’abbiamo fatta e comandata come l’abbiamo preparata. E non abbiamo rischiato». «In queste partite qua – ha aggiunto – ...

... con la squadra raccolta in cerchio, lo ha fatto direttamente. Magari aveva visto qualcosa che non gli era piaciuto nel riscaldamento (e ildel primo tempo supporterebbe questa tesi) o ...Il tabellino di- Lecce 2 - 0 40' e 74' Leao(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Kalulu, Thiaw (... All.:LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey (33' st Romagnoli), Baschirotto, Umtiti, Gallo; ...... nonostante i moltissimi punti di vantaggio in classifica, ha tutta l'intenzione di rifarsi dopo l'amarezza patita in Champions con l'eliminazione ai quarti per mano deldi Stefano. 'I ...

Milan-Pioli – Il Milan di Stefano Pioli ha vinto 2-0 contro il Lecce di Marco Baroni, tre punti fondamentali ai fini della classifica di campionato per la lotta Champions League. Dopo la partita, l’al ..."Il sogno Champions c'è e lo tireremo fuori tra qualche settimana. Adesso siamo concentrati sul campionato ed è stato importante vincere oggi. Ora dobbiamo pensare alla prossima contro la Roma. Leao è ...