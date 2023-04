Milan | Pioli | «Testa al campionato | portiamoci le energie della Champions»

(Di domenica 23 aprile 2023) Le parole di Stefano, allenatore del, dopo la vittoria dei rossoneri contro il Lecce con la doppietta di Leao Stefanoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro il Lecce. Di seguito le sue parole. LEAO – «Rafa è un ragazzo intelligente e sappiamo tutti in che momento siamo. Ora dobbiamo avere lain, oggi era importante per noi e per il nostro» LA CHIAVEVITTORIA – «Pazienza? Ci è stata, ma non c’è stata la lucidità, ma abbiamo sbagliato troppe scelte in avanti, dovevamo aprire il gioco più velocemente» MINI RIUNIONE – «Volevo trasmettere che bisognava partire forte e sbloccare il risultato. Bisognava portare la grande energia...

... come ha confermato anchenel dopopartita: 'Ha avuto qualcosa al polpaccio, volevo farlo ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 23 ...14 Ilfa festa a San Siro per il successo contro il Lecce che riporta i rossoneri davanti all'Inter ...CONFERMA - A confermare il problema di Ibrahimovic ci ha pensato Stefanoin ...A San Siro ildiriesce a conquistare punti importantissimi per la corsa Champions grazie alla doppietta di Leao, il Lecce non entra mai realmente in partita se non con un palo a inizio ...

Milan-Lecce, Pioli: "Gara comandata. Derby C'è tempo" Fantacalcio ®

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV dopo la vittoria contro il Lecce: "È vero che il periodo è molto faticoso, ma se vogliamo essere una squadra di alto ...Maignan 6: fa una sola parata, una bella deviazione su tiro di Strefezza nel secondo tempo. Per il resto ordinaria amministrazione sempre con la solita sicurezza Kalulu 5.5: soffre tremendamente Banda ...