Milan-Lecce | Pioli furioso per il rigore cancellato dal Var – FOTO

Commenta per primo Un look decisamente appariscente quello scelto da Theo Hernandez , terzino del, per la gara contro ildel 31esimo turno di Serie A: il francese, vicecampione del Mondo 2022, si è presentato in campo con i capelli color fucsia acceso , impossibile non distinguerlo ...Ecco le formazioni di(4 - 3 - 3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Díaz, Leao; Rebic. All. PioliLECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, ...Commenta per primo Di seguito i principali episodi da moviola di, match della 31esima giornata di Serie A in programma oggi alle 18 a San Siro e visibile in TV su Dazn .- domenica ore 18.00 Chiffi Valeriani - Massara Iv: Giua Var: ...

Diretta Milan - Lecce (1-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Tra pochi minuti scenderà in campo il Milan di Stefano Pioli, che affronterà in un San Siro sold out il Lecce di Baroni: gli uomini di Pioli, dopo due ...In questi minuti si sta giocando Milan-Lecce, partita valida per la 31° giornata: i rossoneri sono chiamati al riscatto in Campionato, dopo i due pareggi ...