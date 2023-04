Milan-Lecce MOVIOLA LIVE | il Var toglie un rigore ai rossoneri

I rossoneri di Pioli ospitano i salentini di Baroni nella 31ª giornata di Serie A: dove vedereIldi Stefano Pioli ospita ildi Marco Baroni nella 31ª giornata della Serie A 2022/2023. I rossoneri sono scivolati al 6° posto in classifica con 53 punti e inseguono un ...Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...Commenta per primo Durante le riprese negli spogliatoi realizzate da DAZN prima di, il difensore giallorosso Federico Baschirotto ha caricato così la sua squadra per il big match di San Siro: 'È una vita che aspettiamo questa partita, io per primo. Diamo tutto!', le ...

Milan-Lecce 0-0 | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Episodio da moviola nel corso di Milan-Lecce, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I ragazzi di Stefano Pioli attaccano sulla fascia sinistra con Theo Herna ...Di seguito le ultime dai campi su Milan-Lecce, raccolte dagli inviati di TMW: Milan-Lecce - Domenica 23 aprile, ore 18.00 Arbitro: Chiffi Classifica:.