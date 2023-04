Milan-Lecce | Lucas Hernandez e Pavard negli spogliatoi a San Siro

... Empoli, Bologna - per un problema alla coscia destra, si è fermato nel pre partita con il...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 23 ...14 Ilfa festa a San Siro per il successo contro ilche riporta i rossoneri davanti all'Inter in classifica, ma c'è anche una nota amara nella serata: Zlatan Ibrahimovic , in panchina per la ...A San Siro ildi Pioli riesce a conquistare punti importantissimi per la corsa Champions grazie alla doppietta di Leao, ilnon entra mai realmente in partita se non con un palo a inizio ...

Serie A, Milan-Lecce 2-0: Leao imprendibile, doppietta a San Siro - Sportmediaset Sport Mediaset

Tegola per Stefano Pioli nel corso di Milan-Lecce. L’attaccante si è infortunato nuovamente. Non è nemmeno entrato in campo Nemmeno il tempo di esultare per la bella vittoria contro il… Leggi ...Maignan 6: fa una sola parata, una bella deviazione su tiro di Strefezza nel secondo tempo. Per il resto ordinaria amministrazione sempre con la solita sicurezza Kalulu 5.5: soffre tremendamente Banda ...