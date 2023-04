Milan-Lecce LIVE 2-0 | doppietta di Leao

(Di domenica 23 aprile 2023) Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Commenta per primo Rafael Leao sbloccadi testa ed eguaglia Cristiano Ronaldo : come evidenzia Opta , il 17 rossonero è il secondo giocatore portoghese a realizzare più di 10 reti per due stagioni consecutive in Serie A dopo ...A San Siro ildi Pioli tornerà dopo la qualificazione alla semifinale di Champions conquistata contro il Napoli , ad aspettarlo ci sarà ildesideroso di conquistare punti ...Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio San Siro,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...

Milan-Lecce 2-0: doppietta di Leao | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Alle 18 andrà in scena allo stadio Meazza la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e il Lecce di Davide Baroni. I rossoneri, dopo la sconfitta della Lazio e la vittoria dell'Inter cercano punti per… ...Il Milan trova il raddoppio contro il Lecce. Al 75' Leao si invola sulla fascia, Hjulmand non lo prende, Baschirotto lo aspetta e lui batte Falcone con un tiro preciso sul secondo palo. Dodicesimo gol ...