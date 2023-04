Milan-Lecce | Leao | “Sempre bello segnare qui con questi tifosi”

...30 Perugia - Verona 3 - 2 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 12:30 Empoli - Inter 0 - 3 15:00 Udinese - Cremonese 3 - 0 15:00 Monza - Fiorentina 3 - 2 18:002 - 0 20:45 Juventus - ...AGI - A quasi due mesi di distanza dall'ultima volta, iltorna a vincere in campionato davanti al proprio pubblico, battendo ilnella sfida valevole per la 31ª giornata di Serie A. A San Siro finisce 2 - 0 grazie alla doppietta di Rafael ...Commenta per primo2 - 0 (primo tempo 2 - 0) Marcatori: 39' pt , 29' st Leão (Mil) Assist: 39' pt Tonali (Mil)(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Kalulu, Thiaw (dal 13' st Kjaer), Tomori, Theo ...

Milan-Lecce 2-0: doppietta di Leao | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

MILANO (ITALPRESS) – Uno show di Leao regala la vittoria a un Milan non brillante ma concreto, che si impone 2-0, in cassa, contro un Lecce comunque coraggioso. E’ la doppietta del portoghese, con un ...Il Milan, con la vittoria sul Lecce, tiene vive le proprie chance di conquistare un posto Champions, mentre i salentini vedono sempre più vicina la zona retrocessione. Il match del Meazza è stato deci ...