Milan-Lecce | le probabili formazioni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 aprile 2023) Oggi alle 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Pioli e Baroni Oggi alle 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Pioli e Baroni.(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Rebic. All. Pioli(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni