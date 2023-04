Milan-Lecce | le pagelle di CM | Leao fa alzare in piedi San Siro | Tonali è super

(Di domenica 23 aprile 2023)2-0Maignan 6,5: risponde presente su una conclusione violenta di Strefezza. Sicurezza per tutto il reparto, mantiene la po...

Proseguono i look stravaganti di Theo Hernandez. Anche peril terzino francese ha deciso di stupire tutti con un nuovo colore di ...Rigore tolto Ildel primo tempo sa di 'vorrei ma non riesco', fiaccato dal muro delalzato da Baroni e sorvegliato da Baschirotto e Umtiti, che imbrigliano Rebic dall'inizio alla fine.

Milan-Lecce 2-0: doppietta di Leao | Risultato finale La Gazzetta dello Sport

I giallorossi non demeritano a San Siro ma l’attacco delude ancora. Per il Lecce sono solo 2 i punti di vantaggio dalla zona retrocessione ...Partita difficilissima a San Siro per il Lecce che vede avvicinarsi sempre di più il Verona, con qualche assenza, i giallorossi sono chiamati all’impresa.