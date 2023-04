Milan-Lecce | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 23 aprile 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 31° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Valeriani e Massara, e dal quarto uomo Giua. VAR e AVAR saranno rispettivamente Marini e Muto. Calcio d’inizio allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Fresco della qualificazione in semifinale di Champions, iltorna a concentrarsi in campionato alla ricerca di punti preziosi in ottica quarto posto. Reduce da due pareggi consecutivi contro Empoli e Bologna, i rossoneri occupano al momento la quinta posizione a soli tre punti di distanza della Roma impegnata lunedì sul campo dell’Atalanta. La squadra guidata da Stefano Pioli questo pomeriggio, è obbligata ad uscire dal campo con i tre punti per ...