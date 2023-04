Milan-Lecce DIRETTA LIVE 1-0 | Leao sblocca!

Leggi su 11contro11

(Di domenica 23 aprile 2023) Benvenuti alladi, gara valevole per la 31a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Dopo il passaggio del turno in Champions League, i rossoneri devono ritrovare la via dei tre punti, che manca da due match, una vittoria nelle ultime sei in campionato. Pioli deve rinunciare a Giroud e affida le chiavi dell’attacco a Rebic, protagonista fin qui di una stagione in chiaroscuro. Calabria squalificato e Kalulu torna sull’out di destra, Ibrahimovic in panchina. I giallorossi, d’altro canto, a seguito di un ottimo avvio di campionato si ritrovano in zona pericolante. Il Verona terzultimo dista solamente due punti e il successo non arriva da sette partite. Baroni opta per il consueto 4-3-3 ma lascia fuori Strefezza, preferendo Banda e Di Francesco a rifornire ...