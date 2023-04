Milan-Lecce 2-0 | vittoria in scioltezza | LIVE NEWS

20.08 Posticipo Serie A,2 - 0 Brilla Leao e tanto basta alper aggiudicarsi la posta. Il primo vero pericolo lo portano gli ospiti:cross di Gendrey e testa di Banda sul palo (19') da due passi. E' un gol ...Ilsupera ilospite a San Siro, 2 - 0 il risultato finale del match valido per la 31ma giornata di Serie A, grazia a una doppietta di Leao, e rossoneri di nuovo in piena zona Europa con il ...MAIGNAN 6,5 Strefezza gli scalda le mani. Lui come al solito risponde presente KALULU 6 Pierre non spinge sull'acceleratore come capitan Calabria THIAW 5,5 Banda non lo ferma mai. Si prende un giallo ...

Serie A, Milan-Lecce 2-0: Leao imprendibile, doppietta a San Siro - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Milan ha battuto il Lecce nel match delle 18:00 della 31a giornata di Serie A, portandosi momentaneamente in quarta posizione. Ecco la rete con cui il portoghese ha chiuso la pratica Lecce. Ecco la ...(Adnkronos) - Il Milan batte il Lecce per 2-0 nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. Il successo, firmato dalla ...