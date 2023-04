Milan - Lecce 2 - 0 | le pagelle | Leao ora segna anche di testa Disastro Rebic | Tonali idolo

(Di domenica 23 aprile 2023) MAIGNAN 6,5 Strefezza gli scalda le mani. Lui come al solito risponde presente KALULU 6 Pierre non spinge sull'acceleratore come capitan Calabria THIAW 5,5 Banda non lo ferma mai. Si prende un giallo ...

Serie A, Milan-Lecce 2-0: Leao imprendibile, doppietta a San Siro - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan-Lecce: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 ...Troppo Milan per il Lecce: doppio Leao (da record) e gol ritrovato su palla da fermo. Pioli lancia un segnale alle concorrenti ...