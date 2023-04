Milan-Lecce 2-0 | gol e highlights 31^ giornata di Serie A | Video

(Di domenica 23 aprile 2023) Ecco i gol e glidi, terminata 2-0 e valida per la 31^del campionato di

Leggi anche2 - 0, doppietta di Leao e rossoneri ok Empoli - Inter 0 - 3, doppietta di Lukaku e gol di Lautaro Martinez - Video Udinese - Cremonese 3 - 0, tris bianconero nel primo ...... Spalletti Ammoniti: Locatelli, Rabiot e Anguissa per gioco falloso, Fagioli e Di Maria per proteste vedi anche Sentenza Juve, cosa può succedere adesso Gli scenari La cronaca di( ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 75, Lazio 61, Juventus* 59, Roma* e56, Inter 54, Atalanta* 49, Bologna 44, Udinese, Fiorentina e Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32,...

La doppietta di Leao stende il Lecce: il Milan aggancia il quarto posto La Gazzetta dello Sport

MILAN - Al termine della sfida col Lecce, il tecnico del Milan si trova a dover fare i conti con qualche acciacco, ma guarda dritto davanti a sé: ...Questi i risultati della domenica: Juventus-Napoli 0-1 , Milan-Lecce 2-0, Empoli- Inter 0-3, Monza-Fiorentina 3-2, Udinese-Cremonese 3-0. Posticipo del lunedì sarà Atalanta-Roma ...