Milan-Lecce 1-1 al 45? | Leao vola di testa Ritmi lenti

A San Siro ildi Pioli tornerà dopo la qualificazione alla semifinale di Champions conquistata contro il Napoli , ad aspettarlo ci sarà ildesideroso di conquistare punti ...Alle 18 è iniziata a San Siro. Alle 20.45 il big match tra Juventus e Napoli. La giornata si è aperta venerdì con la vittoria del Verona sul Bologna. Poi le tre partite del sabato: ..., contatto tra Theo Hernandez e Baschirotto in area di rigore: il Var cambia completamente le coseSubito episodi da moviola nel match di San Siro delle 18 tra, con Theo ...

Milan-Lecce 1-0: gol di Leao | Diretta Serie A La Gazzetta dello Sport

Allo stadio San Siro in campo Milan e Lecce, gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Nel corso della partita nella curva dello stadio San Siro è stato esposto uno ...Risultati Serie A, primo tempo. Milan-Lecce 1-0. Si è conclusa la prima metà di gioco a San Siro con il Milan in vantaggio sul Lecce ...