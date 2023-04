Milan e Inter rischiano la presenza in Champions League

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 aprile 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 22/04/2023 alle 17:53 CEST Le società lombarde perdono una posizione rispetto alla scorsa giornata dopo la revoca dei 15 punti di sanzione comminati alla Juventus Empoli e Lecce si presentano come due impegni abbordabili per ‘nerazzurri’ e ‘rossoneri’ per mettere pressione al tavolo Solo pochi giorni fa l’ha certificato il pass per le semifinali di. Lì affronterà il, vicino di casa e storico rivale, per un biglietto per la finale. I club lombardi sono tra le prime quattro nella massima competizione europea, circostanza meritoria che, paradossalmente, non sono ancora riusciti a replicare in campionato. La revoca dei 15 punti di penalità inflitti alla Juventus ha stravolto la classifica italiana, ...