Per Stefano De, se dovessero essere confermate le previsioni sulla formazione delcontro il Lecce - De Ketelaere e Origi ancora fuori dai titolari nonostante il turnover di Pioli - significherebbe che ......30, dalle 14:30 In studio: Giorgia Cenni, Andrea Marinozzi, Stefano de, Lorenzo Minotti (da ... Inter a - 2 dal. 7 vittorie e un pari nelle ultime 8 sfide al Castellani. Monza vs Fiorentina ...... mentre alle 18.00 al Meazza va in scena- Lecce. L a domenica si chiude alle 20.45 con la ... insieme a Stefano De, Giancarlo Marocchi e Lorenzo Minotti in collegamento da Empoli. Dalle ...

Milan, De Grandis: “Non è il momento delle scommesse” Pianeta Milan

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha parlato del momento vissuto con la maglia del Milan da Origi e De Ketelaere Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così di De Ketelaere e Origi in vi ...• Inzaghi ne cambia nove rispetto alla Champions, dove avevano giocato Onana, Darmian, Bastoni, Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro e Dzeko. Resistono solo Acerbi e Brozovic. Davanti la co ...