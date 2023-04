Milan | colpo da sogno per Pioli | “lo manda” Guardiola

(Di domenica 23 aprile 2023) Ilpensa già al prossimo calciomercato. Sulla lista di Maldini c’è il nome di un calciatore del Manchester City di. E’ già tempo di calciomercato in casa. Indipendentemente da come finirà la stagione e se i rossoneri riusciranno a centrare uno dei primi quattro posti validi per la qualificazione alla prossima Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Al Napoli, invece, non è bastato l'uno a uno casalingo contro ilper accedere alle semifinali ... Gatti 6.5: rischia per undato a Kvaratskhelia ma, per il resto, conferma la sua ...Lo so bene, non è stato un bel. Soprattutto nel primo tempo, un giro palla spesso lento e ... prima con un grandi testa, sull'ennesimo assist stagionale di Tonali e poi con una quasi ...Spunta improvviso da sinistra lo zambiano che va asicuro forse non sa nemmeno lui come fa a ... Il, scosso dal pericolo scampato alza un poco il ritmo ma passa solo su corner. Tonali ...

Mercato Milan, colpo low cost a centrocampo Maldini ci pensa Calcio in Pillole

Sul piatto già ballano 160 milioni di euro. 160 milioni di euro per Milan e Inter: i dettagli Quando aprirà il calciomercato alcune big europee potrebbero tentare il doppio colpo in terra meneghina.Il colpo di testa non è sicuramente uno dei colpi forti (per usare un eufemismo) di Rafael Leao, che evidentemente eccelle in tanti altri fondamentali. Questa sera, in Milan-Lecce, Rafa ...