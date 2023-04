Migranti | Lollobrigida | ' risposta da prossimo G7 | non siano più costretti a partire per fame'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Auspico che in occasione delG7 potremo dare unaoperativa al progresso economico delle nazioni in via di sviluppo". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco, intervenendo in conferenza stampa a Miyazaki, in chiusura del G7 che si è tenuto il 22 e 23 aprile in Giappone. "L'Africa ha territori che avrebbero grandi potenzialità ma che nel tempo sono stati mal sfruttati e le popolazioni che li abitano non sono state messe in condizione di utilizzarli a pieno per creare ricchezza. - ha osservato il ministro - Non possiamo più permettere che i popoli di quei paesiad emigrare a causa della povertà. L'Emigrazione deve essere una libera scelta, non una necessità per sopravvivere ...