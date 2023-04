(Di domenica 23 aprile 2023) Èpoco fa, nel porto di, la, la nave della Ong Sos Mediterranée con a29- tra cui due minori non accompagnati - soccorsi giovedì sera a largo di Malta e provenienti da Sudan e Bangladesh. Uno dei minorenni ha problemi di salute e, dopo l'identificazione, verrà portato in un ospedale del capoluogo pugliese. Gli altri 28, invece, saranno ospitati nel Cara di-Palese. (LO SPECIALE

Migranti, arrivata a Bari l'Ocean Viking con a bordo 29 persone Sky Tg24

Salvati nel mare Mediterraneo una settimana fa i migranti a bordo della nave Ocean Viking sono arrivati a Bari Stan.Nel gruppo di migranti ci sono anche due minorenni, uno sarà ricoverato in ospedale. La denuncia della ong: «Nessuno li ha soccorsi» ...