“Mi stai sul ca…” Isola dei Famosi | alla fine è successo davvero Confronto durissimo

(Di domenica 23 aprile 2023) All’dei2023 iniziano le prime dispute e chiaramente le prime discussioni. Non c’è da meravigliarsi, in fondo il gioco è proprio questo ed è quello che sperano gli autori del programma per far innalzare lo share. Molti di noi ricordano ancora le famoso risse-litigate delle precedenti edizioni e per amor del trash non si fa che attenderle di nuovo. Tuttavia siamo ancora lontani da tutto quello. Protagonista assoluta del reality show, almeno finora, è Helena Prestes. È proprio da lei che ci si aspettano grandi cose. Tutto è iniziato quando la bellissima brasiliana ha avuto qualcosa da ridire a Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery. La Prestes, che fa parte del gruppo de Las Chicas, ha ripreso la collega e le cose da lì sono degenerate. Addirittura ad un tratto sono anche intervenuti Fiore Argento e Andrea Lo Cicero. Ma cosa è ...

Mi piace starepalco improvvisare e suonare con i miei amici. Conosci i ragazzi della band e sai chemettendo in scena un grande spettacolo, lavorando insieme a tutta la troupe. E, ...Fu il leader che strappò con il Pci persinopiano estetico introducendo lo sloganmade in ... scrisse: 'Grazie, caro Craxi per quello chefacendo per me'. Statista unico. Disconosciuto ......E IL SUPPORTO DEL MARITO "A volte pensi di essere invisibile e che la gente non veda quanto... PRESTO IN TELEVISIONE Il 25 aprile Felberbaum torneràpiccolo schermo nel film Tina Anselmi - ...

Sara, voce calda e memoria di ferro: così brilla una stella di ... Il Tirreno

I vertici della rivista tedesca dove è stata pubblicata la finta intervista a Michael Schumacher hanno deciso di licenziare la caporedattrice: ecco la nota del gruppo editoriale e le scuse alla famigl ...Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha parlato così del Milan di Pioli: "Del Milan mi è piaciuto molto ...