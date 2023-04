Meteo | le previsioni in Campania per domenica 23 aprile 2023

(Di domenica 23 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,23. Avellino – A Avellino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2441m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2342m. I venti saranno ...

Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Domenica 23 aprile 2023 In mattinata ampi spazi soleggiati sull'intera regione, fatta eccezione per qualche ...Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con ledi oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a - Salerno Vediamolo insieme! Napoli ed area VesuvianaTelereggio Reggio EmiliaReggio

Meteo: Estate 2023, le Previsioni Stagionali appena uscite sono Sorprendenti! Guardate che roba iLMeteo.it

Nella seconda parte della giornata rovesci soprattutto su Alpi e vicine pianure. Domani i temporali, localmente forti, si sposteranno verso il Nord-Est e il Centro ...Che cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico nei prossimi giorni 1' DI LETTURA ROMA – La situazione meteo è in miglioramento, il ponte del 25 aprile sarà variabile con… Leggi ...