Mes | De Luca Pd | ' da governo posizioni false e ideologiche'

(Di domenica 23 aprile 2023) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “Dispiace per gli italiani dover smentire e smontare per l'ennesima voltadella destra. Dire, come ha fatto il ministro Crosetto, che la riforma del Mes favorisca il ‘commissariamento da parte della Troika' è semplicemente falso. Al contrario di quanto afferma, il, infatti, la riforma del Mes rafforza la stabilità economico-finanziaria dell'Europa e la tutela dei risparmiatori in caso di crisi bancarie. Dopo le preoccupanti notizie sul Pnrr, la destra continua a isolare e a far perdere credibilità al nostro Paese. E a pagare i danni di questesono purtroppo gli italiani”. Lo afferma Piero De, vicepresidente gruppo Pd Camera.

