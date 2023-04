Melania Rea | chi è la figlia Vittoria | oggi ha 13 anni e ha tolto il cognome del padre Parolisi Lo zio | ' Era il suo desiderio più grande'

(Di domenica 23 aprile 2023)aveva solo diciotto mesi ed era nel seggiolone, in auto, quando il papà Salvatoreuccise con 32 coltellate sua madreRea . Era il 18 aprile 2011. E in una mattinata di ...

Vittoria aveva solo diciotto mesi ed era nel seggiolone, in auto, quando il papà Salvatore Parolisi uccise con 32 coltellate sua madre. Era il 18 aprile 2011. E in una mattinata di primavera la vita di quella bimba cambiò per sempre: rimasta senza madre e padre, da allora è cresciuta con i nonni materni e lo zio Michele ...ROMA - Dopo il fratello Michele, anche i genitori di, la madre Vittoria e il padre Gennaro, si sono costituiti parte civile nel procedimento aperto dalla Procura di Ascoli ...Un gesto, semplice, ma bellissimo. Che ridà speranza in un momento così buio. 'Abbiamo deciso di devolvere i proventi delle donazioni raccolte in questi anni dalla onlus ...

Melania Rea, chi è la figlia Vittoria: oggi ha 13 anni e ha tolto il cognome del padre Parolisi. Lo zio: «Era ilmessaggero.it

Vittoria aveva solo diciotto mesi e, secondo i giudici, era nel seggiolone, in auto, quando il papà Salvatore Parolisi uccise con 32 coltellate sua madre Melania Rea. Era il 18 ...Nel 2017 il Tribunale per i minori di Napoli ha dichiarato Salvatore Parolisi decaduto «dalla civile responsabilità genitoriale sulla figlia» ...