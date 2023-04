La lezione di Guido Carli concluderappresenta una bussola fondamentale per orientare il nostro Paese nella vicenda economica globale. Una eredità preziosa, di tutela dell'interesse del ...Così il presidente della Repubblica, Sergiol'economista, politico e governatore della Banca d'Italia scomparso nell'aprile del '93. "Dai negoziati di adesione dell'Italia agli ...... all'Altare della Patria, da parte del Presidente(che sarà poi a Cuneo, Borgo San ... In Israele,, "non esiste alcuna distinzione formale fra diritti nazionali e diritti universali ...

Mattarella ricorda Guido Carli: "Sua lezione bussola per il Paese" Adnkronos

(Adnkronos) – “Nel trentesimo anniversario della scomparsa di Guido Carli, desidero rendere omaggio ad una figura insigne della storia della nostra Repubblica. Profondo conoscitore dei molteplici ambi ...Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Nel trentesimo anniversario della scomparsa di Guido Carli, desidero rendere omaggio ad una figura insigne della storia della nostra Repubblica. Profondo conoscitore dei m ...