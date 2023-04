Matrimoni finti | è boom di riti simbolici in Italia | «Il pezzo di carta non è poi così importante Così paghiamo meno tasse»

Un giro di'combinati' tra italiani e stranieri donne e uomini che ottenevano così la cittadinanza ...anche i testimoni di nozze che a turno si presentavano presso il Comune, traendo in ...'Noi tutti ci dichiariamo uniti per la vita'. Tra le lacrime del pubblico, la battuta finale del copione dell'attore chiude la performance. I due protagonisti e i sei testimoni si avviano verso la ...... a partire dai tantiannunci di una sua gravidanza. Stavolta ha però deciso di non restare in ... "Oggi stare tutta la vita insieme è quasi un'utopia e io non ho avuto esempi diduraturi.

Matrimoni finti, è boom di riti simbolici in Italia: «Il pezzo di carta non è poi così importante. Così paghia ilmessaggero.it

Un giro di matrimoni «combinati» tra italiani e stranieri donne e uomini che ottenevano così la cittadinanza italiana. È l'ennesima inchiesta nel Casertano che sta ...«Noi tutti ci dichiariamo uniti per la vita». Tra le lacrime del pubblico, la battuta finale del copione dell’attore chiude la performance. I due protagonisti e i sei testimoni ...