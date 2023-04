Masters 1000 Madrid 2023 | Sinner si cancella per infortunio | l’azzurro punta Roma

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Janniksi èto dal torneodi, che si era ritirato prima di giocare i quarti di finale a Barcellona contro Musetti, ha deciso di fermarsi ancora un po’ per non compromettere il suo torneo a, apmento che non vuole assolutamente saltare. Così, è stato annunciato ufficialmente il suo ritiro dal torneo Mandatory spagnolo per via di unnon ancora risolto, ma che non sembra preoccupare più di tanto. SportFace.