Mastella | “Chi ha nominato Di Maio?”

... lascia la sensazione che a quasi nessuno interessiha torto eha ragione. Dopo un ... quello con una maggioranza che andava dal trotzkista Turigliatto a Clemente, passando per Daniele ...... from Bertinotti to. Although these coalitions were short - lived, they highlighted the ... 'non rischia non fischia', si dice in Toscana e, certamente, di coraggio, Renzi, l'istrione di ......a vincere due volte contro l'armata di Berlusconi mettendo insieme da Bertinotti a. Quelle ...sui veti ma al contrario lavorare per recuperare a un disegno non massimalista e dogmaticopuò ...

Pnrr. Mastella: “Da Sala atteggiamento cinico e spregiudicato. A ... TV Sette Benevento

“Ci vuole un bel coraggio a contestare l’Amministrazione Mastella sulla struttura di “Piazza Duomo”: progetto voluto, implementato e realizzato interamente dalle precedenti amministrazioni, a cui gioc ...“Ci vuole un bel coraggio a contestare l'Amministrazione Mastella sulla struttura di "Piazza Duomo": progetto voluto, implementato e realizzato ...