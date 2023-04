Marzia Capezzuti | l' omicidio confessato in diretta Instagram da un 15enne | ' L' amma affucat'

'L'amma affucat': la confessione dell'omicidio diin una videochiamata fatta su Instagram da un ragazzo di 15 anni alla sorella maggiore e consegnata agli investigatori ha portato all'arresto di tre persone. In carcere per aver ...neanche sapevo fosse quello di'. Quando si è insospettita del fatto che potesse essere accaduto qualcosa alla'Dopo la denuncia anonima che feci arrivare ai carabinieri attraverso l'...non riposa in pace. Perché qui c'è stato un cortocircuito istituzionale. Possibile che non sia funzionata la assistenza sociale Non ci si può lavare la coscienza deponendo i fiori dove è stata ...

Marzia Capezzuti, il dolore di Annamaria Vacchiano: "Ho cercato di salvarla, ma non ci sono riuscita. Questo mi fa soffrire" ...«Ho cercato di salvarla Marzia, ma non ci sono riuscita. E questo mi fa sentire tanto in colpa». Annamaria Vacchiano è una ragazza provata. A soli 22 anni ha visto la sua ...