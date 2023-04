Marsiglia | l'ex Roma Under | 'Voglio restare qui e qualificarmi per la Champions'

(Di domenica 23 aprile 2023) L'ex, Cengiz, ora all'Olympique, ha esternato il proprio amore per la squadra francese, dichiarando a La Provence...

...00 Torino - Salernitana 1 - 1 18:00 Sassuolo - Juventus 1 - 0 20:45- Udinese 3 - 0 MOTORI - ...00 Strasburgo - Ajaccio 3 - 1 15:00 Brest - Nizza 1 - 0 17:05 Monaco - Lorient 3 - 1 20:45-......00 Nantes - Troyes 15:00 Nizza - Clermont 17:05 Montpellier - Rennes 20:45 Lione -CALCIO ...30 Monza - Casalmaggiore CALCIO - SERIE A 20:45 Atalanta -CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:30 ......00 Nantes - Troyes 15:00 Nizza - Clermont 17:05 Montpellier - Rennes 20:45 Lione -CALCIO ...30 Monza - Casalmaggiore CALCIO - SERIE A 20:45 Atalanta -CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:30 ...

Roma-Feyenoord, orari e dove vedere i quarti di Europa League in tv Sky Sport

Enrico Bartolini, Gérald Passedat e Riccardo Monco: sono questi i primi tre chef con cui Anthony Genovese ha condiviso la cucina per questa serie di cene a 4 mani organizzate per festeggiare i 20 anni ...Il Marsiglia sarebbe interessato all'acquisto di Zakaria dal Chelsea, fondamentale per la trattativa la cessione di Guendouzi ...