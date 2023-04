Maria Manetti Shrem | «Regalando arte ho realizzato il mio sogno americano»

Leggi su panorama

(Di domenica 23 aprile 2023) Appartata ma influente tra gli Stati Uniti e l’Italia, la sua storia è fatta di successi industriali, cadute e riscosse, di passioni e intuizioni. Poi, al culmine della propria fortuna, la mecenate fiorentina che vive a San Francisco ha fatto la sua scelta: sostenere decine di fondazioni di beneficenza, istituzioni e programmi culturali, con un’attenzione ai più fragili. Parlando in esclusiva con Panorama, dice: «per me vivere è donare». Se fosse vissuta nella Firenze rinascimentale sarebbe stata una primadonna come Isabella d’Este. E come lei, sicuramente avrebbe fatto suo il motto: «Nec spe, nec metu», né con speranza, né con timore. Senza paura, risoluta, guerriera stoica, capace di ripartire da zero più volte, generosa e passionale., con le sue sublimi collane, l’immancabile rossetto rosso, il sorriso luminoso ...