Maria De Fillippi inarrestabile | il botto | chi massacra in appena due ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 aprile 2023) Chiamatela pure la dura legge diDe Filippi. Un altro trionfo per la conduttrice che con Amici 22 di fattoMilly Carlucci a colpi di share. Amici 22 ha infatti trionfato nel sabato sera della tv italiana con 4 milioni di telespettatori e il 26,5 per cento di share. Il Cantante Mascherato in onda su Rai Uno ha riguadagnato qualcosa rispetto alla scorsa settimana ma di fatto sbatte sul muro di 2,2 milioni di spettatori con uno share del 20,4 per cento. La puntata di Amici 22 è stata piena di sorprese e di colpi di scena. La lite tra Malgioglio e Alessandra Celentano, ma anche l'ekliminazione di Ramon che ha scatenato il pubblico a casa e i social. Infatti in tanti preferivano veder fuori Cricca e non il ballerino pupillo della Celentano. Ecco qui di seguito tutti i dati degli ascolti: Rai Uno, Il Cantante Mascherato ha appassionato ...