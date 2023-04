Marco Mengoni parla tedesco e conquista gli spettatori della Germania VIDEO

vince Sanremo e va da Cattelan. Così fanno gli altri cantanti di grido del Festival. Altri ...una piccola chicca che riporta in scena l'umanità degli autori raccontati e del protagonista(...Questa serasi è esibito in Germania , a Berlino, all'interno del celebrato 'Die Giovanni Zarrella Show' sulla ZDF, secondo canale della tv di Stato tedesca. L'artista di Ronciglione ha eseguito per ...Chiudono la top ten i Pinguini Tattici Nucleari con Fake News econ Materia (Pelle) che si prepara a rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest in programma la seconda ...

Eurovision 2023: Marco Mengoni, l'esibizione in "Due vite" al Die ... Eurofestival News

Ieri sera Marco Mengoni è stato ospite dei un programma della TV tedesca e parlando la loro lingua a conquistato il pubblico.Marco Mengoni si è esibito stasera al Die Giovanni Zarrella Show. Prima di "Due vite" versione Eurovision 2023 dal vivo, poi duetto su "One" (U2) ...