Maratona Padova 2023 | risultati e classifiche | trionfano il keniota Chumba e l’etiope Bikila

(Di domenica 23 aprile 2023) IlGilbertè il vincitore delladi, chiusa dall’atleta africano in 2:13:48. Alle sue spalle il connazionale Edward Kimetto, in lotta fino ai metri finali e giunto al traguardo con tredici secondi di ritardo. A completare il podioBarecha Geleto, anche lui distante pochi secondi. I tre hanno di fatto dominato la gara, con il quarto, l’altroGeoffrey Pyego, arrivato addirittra con sette minuti di ritardo. Quinta piazza per l’italiano Roberto Graziotto. 1. Gilbert(KEN) 02:13:48 2. Edward Kimetto (KEN) 02:14:01 3. Barecha Geleto (ETH) 02:14:05 4. Geoffrey Pyego (KEN) 02:21:37 5. Roberto Graziotto (ITA) 02:24:08 La prova femminile ha visto invece il trionfo di Deme Tigist: ...

