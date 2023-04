Maratona Londra 2023 | risultati e classifica Kelvin Kiptum sfiora il record del mondo | 2h01 | 25! Hassan vince al debutto

(Di domenica 23 aprile 2023)ha vinto ladicon lo stratosferico tempo di:25, fermandosi ad appena 16 secondi daldelsiglato da Eliud Kipchoge a Berlino lo scorso 25 settembre. Il 23enne keniano, che ha esordito sui 42,195 km soltanto il 4 dicembre 2022 trionfando a Valencia con uno strepitoso:53, è diventato il secondo uomo più veloce della storia sulla distanza. Il fuoriclasse africano ha aumentato sensibilmente il ritmo poco dopo il 25mo chilometro e subito dopo essere transitato al 30mo ha attaccato in solitaria, sgretolando il gruppo dei migliori e involandosi verso il traguardo con un ritmo insostenibile per l’intera concorrenza.ha infatti trionfato ...

In unabagnata dalla pioggia arriva la clamorosa affermazione di Kelvin Kiptum nell'edizione 2023 della. Il keniota fa un'impresa quasi senza eguali, facendo segnare il secondo miglior crono ...Da inizio anno ho corso già 620 chilometri e non ho alcuna intenzione di fermarmi', racconta al Telegraph a pochi giorni dalladiche correrà con la sua famiglia. 'Il mio fidanzato ha ...La protesta non risparmierà ladiin programma per domani: ma, nonostante le preoccupazioni per il suo regolare svolgimento, gli ambientalisti dichiarano di volerci 'convivere' con lo ...

Risultati Maratona di Londra 2023: vincono Kelvin Kiptum e Sifan Hassan MarathonWorld.

Kelvin Kiptum ha vinto la Maratona di Londra 2023 con lo stratosferico tempo di 2h01:25, fermandosi ad appena 16 secondi dal record del mondo siglato da Eliud Kipchoge a Berlino lo scorso 25 settembre ...La prima volta in gara in una maratona, ed e' subito vittoria: e' l'exploit di Sifan Hassan, olandese, prima al traguardo della maratona di Londra in 2 ore, 18 minuti e 33 secondi. (ANSA) ...