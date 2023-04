Maratona di Amburgo | Epis eccezionale | sfiora di due secondi il record italiano

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 23 aprile 2023)– Si migliora ancora Giovannacheilalladi. L’azzurra chiude in 2h23’46” a soli duedal primato nazionale, 2h23’44” di Valeria Straneo a Rotterdam nel 2012, dopo averlo già avvicinato nello scorso dicembre con 2h23’54” a Valencia. Un’altra prestazione maiuscola per la veneziana dei Carabinieri, l’ennesima di una carriera che l’ha sempre vista riscrivere il personale in ogni, tranne quelle di campionato. Anche stavolta la 34enne che è allenata da Giorgio Rondelli e vive a Legnano, è protagonista di una gara eccellente viaggiando a un ritmo inferiore alfino a pochi metri dal traguardo, con passaggio alla mezza di 1h11’21”, e nella classica ...