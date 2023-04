Mara Venier | la sua casa da sogno a Santo Domingo è un vero paradiso di relax e bellezza

Oggi 23 aprile,guiderà, come di consueto, la trasmissione televisiva Domenica In su Rai 1 e Rai Italia alle ore 14:00, offrendo intrattenimento agli spettatori italiani attraverso la partecipazione di ...... dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, andrà in onda la 32puntata dell'edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da. ...Pulire le finestre di casa non è semplice come può sembrare. Ma con questi segreti e con un consiglio dile cose cambieranno. Mantenere le finestre della tua casa pulite è un'attività importante che ti aiuterà a far entrare la luce naturale e a mantenere un ambiente fresco e luminoso. Mentre ...

Mara Venier cambia look, nuovo taglio e colore: cosa ha fatto ai capelli Velvet Style

Tutti gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi 23 aprile 2023 intervistati da Mara Venier: da Rita Pavone a Fabio Testi e Simone Coccia Colaiuta.Oggi 23 aprile alle 14:00 nuovo appuntamento con Domenica in: ecco gli ospiti che Mara Venier riceverà nel suo salotto. Oggi 23 aprile, Mara Venier guiderà, come di consueto, la trasmissione ...