Manifestazione animalisti a Casteller | “da politici reazione sproporzionata e insensata”

(Di domenica 23 aprile 2023) E’ in corso ladeglidell’Oipa davanti al Centro Vivaistico Forestale, dove si trovano gli orsi Jj4 e M49 ritenuti pericolosi per l’uomo. Nella zona, presidiata dai poliziotti anche in assetto di ordine pubblico, non si sono riscontrate al momento tensioni. Circa 500 le persone arrivate a Trento da varie parti d’Italia per la protesta organizzata dagli attivisti della Campagna ‘Stop’. “Quello che sta succedendo a JJ4, compresa l’idea della deportazione in massa, è laassolutamente– commentano gli attivisti di Assemblea Antispecista e Collettivo Scobi – che viene promossa dainei confronti degli orsi trentini. Non ha alcun senso e non è sostenuta dai dati”. “A fronte di un solo incidente ...

E' in corso la manifestazione degli animalisti dell'Oipa davanti al Centro Vivaistico Forestale Casteller, dove si trovano gli orsi Jj4 e M49 ritenuti pericolosi per l'uomo. Nella zona, presidiata dai poliziotti

«A fianco di Gaia-Jj4, Johnny-Mj5 e M62». Scrivono così alcune sigle animaliste presentando il loro evento su Facebook. Oggi, 23 aprile, l’urlo di… Leggi ..."Sulla sospensione dell'abbattimento dell'orsa JJ4, responsabile della morte del runner Andrea Papi, c'è una valutazione dell'Ispra. Il percorso dovrebbe essere, e lo spero, quello del trasferimento" ...