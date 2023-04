Manchester United | ten Hag | “Con il City grande finale | ma non è l’unico obiettivo”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 aprile 2023) Il, grazie al successo ottenuto ai calci di rigore, contro il Brighton, si è qualificato per ladella prestigiosa FA Cup. Erik ten Hag, in conferenza stampa, ha parlato ai giornalisti dellache giocheranno i suoi contro il. “Sarà una, ma prima abbiamo altre cose su cui concentrarci – ha affermato il tecnico dei Red Devils –. È importante centrare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Ci aspettano altre partite importanti giovedì e domenica. Abbiamo dimostrato spesso in questa stagione che possiamo affrontarle nel modo giusto. Questo dimostra il carattere e l’ambizione di questa squadra”, ha concluso ten Hag. SportFace.