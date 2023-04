Makoto Shinkai al cinema con la proiezione di due capolavori

(Di domenica 23 aprile 2023) Due giorni di maratona dedicati all’artista considerato l’erede di Hayao Miyazaki: il 23 maggio in lingua originale (con i sottotitoli in italiano) e il 24 maggio doppiato È considerato da molti l’unico e vero erede di Hayao Miyazaki. E quest’anno festeggia i suoi 50 anni. Per omaggiaree la sua arte, Nexo Digital e Dynit, reduci dal successo di pubblico del 35esimo anniversario di Akira, organizzano due serate-maratona con ladi duedel Maestro: Your Name. e Il Giardino delle Parole. L’appuntamento è fissato per il 23 maggio (proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano) e per il 24 maggio (proiezioni in versione doppiata in italiano), quando la Stagione degli Anime alporterà nelle sale i due amatissimi titoli di ...

Makoto Shinkai Night Nexo Digital

