Maestra sospesa | i genitori scrivono a Valditara | “Il permesso di pregare fu concesso all’unanimità dalle famiglie”

(Di domenica 23 aprile 2023) Il caso dellanell'Oristanese non si è chiuso. L'insegnante è rientrata in classe qualche giorno fa e ora idi alcuni degli alunni coinvolti hanno deciso di scrivere una lettera al ministro Giuseppeper raccontare la loro versione dei fatti. Così riporta L'Unione sarda. L'articolo .

... 'Due giorni di permesso retribuito ai prof per un raduno religioso poi però unaè stataper venti giorni per aver fatto recitare ai bambini l'Ave Maria...... A convenienza !!!'. '...Storia e attualità: si punta su Guerra, Costituzione, caduta del Fascismo e intelligenza artificiale Leggi Ancheper una preghiera in classe: 'Non me lo spiego, sono rimasta senza ...Continua il caos sullaIn maniera altrettanto semplice, sul fronte visite e viaggi di istruzione, viene assicurata alle scuole l'attivazione dell'iter di individuazione dei ...

Maestra sospesa, 20 genitori scrivono al ministro: «Ci chiese il permesso di pregare, fu accordato all’unanimità» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

Ci sono tanti dettagli ma anche precisazioni. Un modo per far capire bene la versione dei genitori, venti in tutto, che non hanno mai contestato l’operato della maestra Marisa Francescangeli nonostant ...Marisa Francescangeli era stata sospesa a seguito delle proteste di alcuni genitori (e colleghi) dopo che la maestra aveva chiesto ai bambini di ...