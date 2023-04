(Di domenica 23 aprile 2023) Sono cinque le azzurre al via nel main draw del "MutuaOpen", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di, in ...

...della Caja Magica di, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). E tutte sono state abbastanza fortunate nei sorteggi. Ingresso in gara direttamente al secondo turno per Martina, ...Giorgi triva Sherif,e Paolini una qualificata. Interessante Svitolina contro Sasnovich Non ha giocato Iga Swiatek un anno fa al MutuaOpen. In cima al tabellone, si era ritirata per un problema alla ...... Camila Giorgi, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina. Quest'ultima è l'unica ... PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY TABELLONE WTA2023

Madrid: Trevisan su con Swiatek, Giorgi giù con Sabalenka SuperTennis

Sono cinque le azzurre al via nel main draw del “Mutua Madrid Open”, WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si ...Lorenzo Musetti è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone. Il tennista toscano è dalla parte di Carreno Busta e Rune e soprattutto di Alcaraz. Assenti Sinner, Djokovic, Nadal e Berrettini. So ...