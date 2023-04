Maddalena Corvaglia | “Elisabetta Canalis? Non la perdono | motivi troppo gravi”

(Di domenica 23 aprile 2023) Da bambina,non sognava per niente di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. I suoi desideri Perizona Magazine.

La fine dell'amicizia traed Elisabetta Canalis è ancora un argomento che fa parlare di sé, soprattutto perché ad oggi nessuna delle due ha voluto svelare i veri motivi che le hanno portate ad allontanarsi ...La bionda soubrette tornata a parlare della sua amicizia finita con la collega. Da qualche anno le due ex Veline di Striscia la notizia non hanno pi alcun tipo di ...Cosa è successo trae Elisabetta Canalis Sicuramente qualcosa di grave e che, ad oggi, non contempla il perdono... Intervista a 360° peral Corriere della Sera . Tra i vari ...

Maddalena Corvaglia: «Canalis Io non la perdono. Con Morgan amore e liti, una volta dormì sullo zerbino» Corriere della Sera

Maddalena Corvaglia a proposito della fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis: “È stato troppo grave!”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.«Eravamo inseparabili, poi è successa una cosa troppo grave», racconta l’ex velina. Ma l'affetto resta intonso: «Le voglio ancora bene, so che adesso ha problemi personali e mi dispiace» ...