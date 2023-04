Maddalena Corvaglia | “Elisabetta Canalis? Motivi troppo gravi | non la perdono”

(Di domenica 23 aprile 2023) Le due ex veline erano legatissime, avevano anche aperto un centro sportivo insieme negli Stati Uniti, ma da tempo non si parlano più: non sembrano esserci possibilità di riavvicinamento. L'articolo proviene da DireDonna.

Insieme sul bancone di Striscia la Notizia , poi per anni sono state inseparabili e alla fine l'amicizia traed Elisabetta Canalis è andata in frantumi. Le due hanno parlato in più occasioni del loro allontanamento senza però mai rivelare i veri motivi. Laoggi in un'intervista ...La fine dell'amicizia traed Elisabetta Canalis è ancora un argomento che fa parlare di sé, soprattutto perché ad oggi nessuna delle due ha voluto svelare i veri motivi che le hanno portate ad allontanarsi ...La bionda soubrette tornata a parlare della sua amicizia finita con la collega. Da qualche anno le due ex Veline di Striscia la notizia non hanno pi alcun tipo di ...

Maddalena Corvaglia e la lite con Elisabetta Canalis: «Una cosa troppo grave per me. Il perdono Non è contemp ilmessaggero.it

Maddalena Corvaglia torna a parlare dell'amicizia ormai finita con Elisabetta Canalis: non sembrano esserci possibilità di riavvicinamento.Stefania Pezzopane e Simone Coccia: “Ecco perché è finita” 19 Apr•18:06 Simone Coccia Colaiuta: età, altezza, lavoro e trapianto capelli dell’ex marito di Stefania Pezzopane 16 Apr Stefania Pezzopane ...