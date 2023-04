Lukaku | «Un grande grazie ai tifosi! Inizio a stare bene»

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 aprile 2023) Romelu, dopo la doppietta contro l’Empoli, ha commentato la vittoria dell’Inter in casa dei toscani. Il belga ha risposto poi alle domande di Andrea Paventi sulla sua condizione fisicaAI TIFOSI – Ecco il commento di Romeludopo e la sua doppietta decisiva: «Dobbiamo sempre ringraziare i tifosi perché ogni partita danno la fiducia a noi per fare meglio. Quest’anno è stato molto complicato per noi ma dobbiamo ringraziare i tifosi. Il secondo gol? Ora sto meglio e stiamo facendo un ottimo lavoro con i preparatori. è la prima volta che ho un infortunio grave, ma ora devo continuare così. Vorrei ringraziare Gravina per darmi la possibilità di giocare con la Juventus, per me è un passo avanti quello del calcio italiano. Ora voglio solo guardare avanti. Come ho detto l’Inter mi ha dato tutto e quindi anche io devo dare ...