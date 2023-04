Lukaku rilancia l’Inter in campionato! 0-3 all’Empoli e vittoria fondamentale

(Di domenica 23 aprile 2023) Empoli-Inter termina con il punteggio di 0-3. La squadra di Inzaghi torna allae sinella corsa per un posto alla prossima Champions League . Ecco quanto successo al “Castellani” nei 90? di gioco PRIMO TEMPO – Inzaghi schiera un’Inter quasi inedita contro l’Empoli, con ben 9 cambi rispetto all’undici sceso in campo contro il Benfica. Nella prima frazione i nerazzurri sono molto contratti e compassati, con un giro palla sterile e poco incisivo. Le uniche sortite offensive degne di nota sono dei padroni di casa che al 14? con l’asse Marin-Cambiaghi confezionano una potenziale occasione, neutralizzata da Handanovic in uscita bassa. Al 17? è Baldanzi che impegna il portiere sloveno con una bella conclusione rasoterra. La prima frazione termina quindi con il punteggio di 0-0. SECONDO TEMPO – Nella ripresascende in ...

Empoli-Inter, Inzaghi rilancia Lukaku: il belga "graziato" per la ... IL GIORNO

Al Castellani nel primo tempo i nerazzurri non fanno un tiro nello specchio, poi nella ripresa ci pensa Big Rom a sbloccare il match tornando al gol su ...Romelu Lukaku si sblocca e trascina l'Inter a Empoli con una doppietta, i nerazzurri si rilanciano nella corsa Champions ...