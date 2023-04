Lukaku graziato | Koulibaly dimenticato | Gravina stronchi anche il razzismo verso Napoli

(Di domenica 23 aprile 2023) Il presidente della FIGC,, che ha, ma ilnel calcio è un problema serio che colpisce soprattuttoe il. Ilnel calcio è una battaglia che va combattuta,per quanto riguarda gli insulti controe la sua squadra. Non è più possibile punire cori e striscioni con semplici multe da 10mila euro. È stato un gesto tempestivo e opportuno quello del presidente della FIGC,, che ha, squalificato dopo la sua reazione ai cori razzisti della Curva juventina. Questa curva, peraltro, sarà aperta in occasione della partita contro il, perché il ricorso del club bianconero è stato accolto. ...

Il taglio alto, invece, è dedicato alla 'grazia' concessa da Gravina: 'lezione ai razzisti'. Riguardo alla Roma, spicca una dichiarazione di Tiago Pinto: 'Dybala resterà qui'. '...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Romeluè stato '' da Gabriele Gravina, presidente della Figc, e ci sarà quindi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Inter e Juventus, che si giocherà mercoledì 26 aprile dopo l'1 - ...Tempestivo e opportuno gesto del presidente della Figc, Gravina, che ha- espulso e squalificato dopo la reazione ai cori razzisti della Curva juventina, che peraltro sarà aperta in occasione della gara col Napoli perché è stato accolto il ricorso del club ...

Grazia per Lukaku dopo la squalifica in Juve-Inter La Figc ci sta pensando La Gazzetta dello Sport

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...Tempestivo e opportuno gesto del presidente della Figc, Gravina, che ha graziato Lukaku - espulso e squalificato dopo la reazione ai cori razzisti della Curva juventina, che peraltro ...