Lukaku | «Darò il massimo per l’Inter perché sono grato Ho ritrovato fiducia!»

(Di domenica 23 aprile 2023) Al termine di Empoli-Interha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante belga, autore di una doppietta e di un assist. FIDUCIA – Romelu, protagonista indiscusso di Empoli-Inter, ha parlato al termine della sfida. Così l’attaccante belga ai microfoni di Dazn: «Ho un ottimo rapporto con i tifosi. Ho sempre provato a dare ilperquesta squadra mi ha dato l’opportunità di vincere un campionato molto importante due anni fa. E adesso io come giocatore devo sempre dare ilper questo stemmami ha dato tante opportunità per diventare il giocatore cheadesso. Sto riprendendo più fiducia nelle azioni individuali o nell’andare da solo e trovare il compagno, come alla fine col ...

