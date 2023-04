Luigi Di Maio sarà l’inviato speciale Ue nel Golfo Persico Il gelo di Tajani | «Una scelta di Borrell» E la Lega grida allo scandalo

(Di domenica 23 aprile 2023) L’ex ministro degli EsteriDiavrebbe ottenuto il via libera definitivo per la sua nomina a inviatodell’Unione Europea nelPerisco. Il Corriere della Sera dichiara di aver visionato la lettera con la quale l’Alto rappresentante Ue in politica estera Josepha comunicato agli ambasciatori del Comitato politico e di sicurezza degli Stati membri la sua, dopo «un’attenta riflessione», al termine della quale è stato ritenuto «il candidato più adatto». La candidatura di Diera stata approvata dal governo Draghi, proprio al termine della sua corsa, e aveva ottenuto il parere positivo del panel tecnico incaricato di valutare i curriculum di tutti i candidati.ha proposto di dargli l’incarico «per un ...

Quanto guadagnerà e di cosa si occuperàDicome inviato speciale Ue per il Golfo Persico Il primo giugno inizierà il nuovo lavoro per l'ex ministro degli Esteri , indicato dall'Alto Rappresentante per la politica estera, Josep ...AGI - In una lettera inviata ai 27 Paesi dell'Unione europea, l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell ha indicato il nome dell'ex ministro degli EsteriDicome 'il candidato più' adatto' per il ruolo di inviato Ue per il Golfo . Lo si apprende da fonti di Bruxelles alla vigilia della riunione del Consiglio dei ministri di Esteri prevista ...La lettera (leggi) in possesso dell'Adnkronos. Decisione presa, ora la ratifica del Cops. Tajani: 'Scelta legittima ma non è candidato del governo' Roma, 23 apr. E'Dil'inviato speciale Ue per il Golfo Persico. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una 'mera formalità', secondo gli addetti ai lavori. Per Josep ...

Di Maio è il nuovo inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. La Lega: "Scelta vergognosa" Corriere della Sera

ROMA (ITALPRESS) – Da Bruxelles giunge la voce della nomina dell’ex ministro degli Esteri, Luigi di Maio, come inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico. Quella di Di Maio “è una scelta di Borrell ...Bruxelles ha scelto Di Maio come inviato speciale dell'Unione europea nel Golfo Persico. Ecco che cosa dovrà fare l'ex ministro degli Esteri nel suo nuovo ruolo.