Luigi Di Maio pascià Bruxelles lo vuole inviato speciale nel Golfo Persico e Roma no

(Di domenica 23 aprile 2023) LAalto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, ha indicato l'ex ministro degli Esteri in una lettera inviata ai 27 Stati membri. La sua candidatura è stata appoggiata da Draghi e mal digerita da Meloni. Ma la Lega non ci sta: "Scelta vergognosa, un insulto all'Italia"

Alla fine ce l'ha fatta. L'ex ministro degli Esteri,Di, diventerà l'inviato speciale dell'Unione europea per il Golfo Persico . La sua candidatura, spinta da Mario Draghi e accolta molto positivamente dall'Alto rappresentante per la ...L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai Ventisette Stati membri ha indicato, a quanto si apprende,Dicome inviato Ue per il Golfo. .L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai Ventisette Stati membri ha indicato, a quanto si apprende,Dicome inviato Ue per il Golfo. Insorge la Lega: "Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una ...

Luigi Di Maio ce l'ha fatta, sarà l'inviato speciale Ue nel Golfo Persico: «È il candidato più adatto» Open

ROMA – “Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all’Italia ed a migliaia ...E’ Luigi Di Maio l’inviato speciale Ue per il Golfo. La decisione è stata presa, ora manca solo la ratifica da parte del Cops, una “mera formalità”, secondo gli addetti ai lavori. Per Josep Borrell, m ...